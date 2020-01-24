Yönetim kayıp!
Göreve geldikten sonra Orman yönetiminin enkazıyla uğraştıklarını her fırsatta dile getiren yönetimin, bu söylemlere ara vererek (VAR kararları da dahil olmak üzere) medyaya ve taraftara herhangi bir açıklama yapmadan hiç ortada görünmemesi de yine en çok tenkit edilen davranışlardan biri olarak dikkat çekiyor.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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