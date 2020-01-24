Yönetim kayıp! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Yönetim kayıp!

Yönetim kayıp!

Yönetim kayıp!

Göreve geldikten sonra Orman yönetiminin enkazıyla uğraştıklarını her fırsatta dile getiren yönetimin, bu söylemlere ara vererek (VAR kararları da olmak üzere) medyaya ve taraftara herhangi bir açıklama yapmadan hiç ortada görünmemesi de yine en çok tenkit edilen davranışlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Göreve geldikten sonra Orman yönetiminin enkazıyla uğraştıklarını her fırsatta dile getiren yönetimin, bu söylemlere ara vererek (VAR kararları da olmak üzere) medyaya ve taraftara herhangi bir açıklama yapmadan hiç ortada görünmemesi de yine en çok tenkit edilen davranışlardan biri olarak dikkat çekiyor.
  1. 24.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yönetim kayıp! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN