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24 Ocak 2020, Cuma
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’a durmak yasak

Kara Kartal’a durmak yasak

, pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla başladı.

, pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile katılmadı. 'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular, sahada koşu ve yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı.
  1. 24.1.2020
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