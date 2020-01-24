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24 Ocak 2020, Cuma
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Divan’ı bekliyor

Divan’ı bekliyor

yönetimi şu anda kulübe 1 lira dahi para girmediğini ve resmen eli kolu bağlı bir şekilde oturduklarını dile getiriyor.

yönetimi şu anda kulübe 1 lira dahi para girmediğini ve resmen eli kolu bağlı bir şekilde oturduklarını dile getiriyor. Başkan 'nin, dönemi ile ilgili yapılan incelemelerin tüm sonuçlarını 15 Şubat'ta yapılacak Toplantısında en ince ayrıntısına kadar açıklayacağı ifade ediliyor.
  1. 24.1.2020
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