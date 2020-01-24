Çılgın maliyet! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Çılgın maliyet!

Çılgın maliyet!

Çılgın maliyet!

yönetimi, takım içinde büyük bir revizyona gitmeyi düşünmese de, yüksek maliyetler nedeniyle eli kolu bağlanmış bir şekilde beklemeye geçti. Siyah-beyazlılarda Oğuzhan, Lens, Karius, Boyd ve Orkan ile Avcı’nın gönderilme maliyeti 156 milyon TL!

yönetimi, takım içinde büyük bir revizyona gitmeyi düşünmese de, yüksek maliyetler nedeniyle eli kolu bağlanmış bir şekilde beklemeye geçti. Takımdan gönderilmek istenen oyuncuların yüksek kontratlarını bırakmak istememeleri ve yönetimin bu durum karşısında çaresiz kalması, siyah-beyazlı taraftarları adeta çıldırma noktasına getirmiş durumda. Öyle ki ile birlikte Lens, Ljajic, Oğuzhan, Orkan, Boyd, Karius gibi oyuncuların bir an önce gönderilmesi düşünülse de ortaya çıkar rakamlar dudak uçuklatacak türden. Beşiktaş yönetimi açısından böylesi bir operasyonun maliyetini karşılamak mevcut borçlara 156 milyon TL'ye varan yeni bir ekleme yapmak anlamına geliyor. İşte Beşiktaş yönetiminin göndermek istediği ama sözleşmelerinden dolayı elinin kolunun bağlandığı isimler ve rakamlar:

ABDULLAH AVCI: 3 yıllık sözleşmenin tamamını isterse 36 milyon TL.
: 2.5 yıl daha sözleşmesi var, rakam 39 milyon TL.
JEREMAIN LENS: 2.5 yıl daha sözleşmesi var, rakam 6.1 milyon euro = 40 milyon TL.
ORKAN ÇINAR: 2.5 yıl daha sözleşmesi var, rakam 9 milyon TL.
LORIS KARIUS: Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitiyor, gönderilirse 5 milyon TL.
TYLER BOYD: 3.5 yıl daha sözleşmesi var, rakam 4.2 milyon euro = 27 milyon TL.

  1. 24.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çılgın maliyet! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN