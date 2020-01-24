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24 Ocak 2020, Cuma
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3.5 aydır maaş alamadılar

3.5 aydır maaş alamadılar

'ın içinden çıkılamaz hale gelen ekonomik sorunlarından en çok siyah-beyazlı kulübün personeli etkileniyor.

Beşiktaş'ın içinden çıkılamaz hale gelen ekonomik sorunlarından en çok siyah-beyazlı kulübün personeli etkileniyor. yönetimi, önce futbolcu maaşlarının büyük bir bölümünü ödedi ve ardından personel ödemelerine geçti. İçerde 4 aylık birikmiş alacağı olan personele 3 taksit ödeyen yönetimin, Ekim ayının ortasından bu yana personele başka ödeme yapmadığı ve çalışanların 3.5 aydır maaş alamadığı öğrenildi.
  1. 24.1.2020
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