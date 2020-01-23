Yıldız kızlardan büyük jest!

Mücadeleye 11 kişi başlayamayan Sarıyer Maden Gençlikspor, sahaya 9 futbolcu ile çıkınca, siyah- beyazlılar da müsabakaya 9 kişi başladı. Karşılaşmayı ise Beşiktaş 12-0'lık skorla kazandı.