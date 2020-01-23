Oğuzhan Özyakup'a kanca! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
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'a kanca!

Oğuzhan Özyakup'a kanca!

’ta fazla forma şansı bulamayan için 'un devreye girdiği öğrenildi. Güney ekibi 27 yaşındaki yıldızı kiralık olarak almak istedi.

'ta fazla forma şansı bulamayan ve gözden düşen 'a, teklifte bulundu. Kırmızı-beyazlı ekip 27 yaşındaki orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslarını hızlandırdı. Oğuzhan'a talip olan Antalyaspor geçtiğimiz günlerde Kudryashov, ve 'ü kadrosuna katmıştı. ekibinin Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup için de bir şans olduğu belirtildi. Deneyimli orta saha bu sezon forma giydiği 19 maçta, 1 gol ve 1 asistlik katkıda bulunabildi. Öte yandan bu hafta içinde teknik direktör ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilen Özyakup, Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor. Oğuzhan'ın Avcı'ya, "Ben gitmek istemiyorum. Kamp dönemini çok iyi geçirdim, eski günlerime döneceksem burada dönerim başka şehirde olmaz" dediği belirtildi.

  1. 23.1.2020
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