Oğuzhan Özyakup'a kanca!

Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan ve gözden düşen Oğuzhan Özyakup'a, Antalyaspor teklifte bulundu. Kırmızı-beyazlı ekip 27 yaşındaki orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslarını hızlandırdı. Oğuzhan'a talip olan Antalyaspor geçtiğimiz günlerde Kudryashov, Veysel Sarı ve Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmıştı. Akdeniz ekibinin Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup için de bir şans olduğu belirtildi. Deneyimli orta saha bu sezon forma giydiği 19 maçta, 1 gol ve 1 asistlik katkıda bulunabildi. Öte yandan bu hafta içinde teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilen Özyakup, Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor. Oğuzhan'ın Avcı'ya, "Ben gitmek istemiyorum. Kamp dönemini çok iyi geçirdim, eski günlerime döneceksem burada dönerim başka şehirde olmaz" dediği belirtildi.