Yeni Malatyaspor'un yıldız oyuncusu Guilherme, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada Beşiktaş transferi hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Sivasspor maçının ardından A Spor'a yaptığı açıklamada transfer konusuna değindi.
Beşiktaş'a transferinin limite takıldığını söyleyen Guilherme, takımı için elinden geleni yapacağını kaydetti.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Transferde olanlar herkesin bildiği bir şey. Beşiktaş'a transferim limite katıldı. Federasyon da kabul etmedi. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sonuçta geçmişte kaldı. Şu anda Malatya'dayım ve mutluyum" dedi.
Guilherme Costa Marques bu sezon toplamda 25 maça çıkarken 7 gol atıp 6 asist yaptı
BEŞİKTAŞ BAŞKANI YALANLAMIŞTI
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Guilherme için yaptığı açıklamada, "Menajerler bu dönemde çok aktif oluyorlar. Kendileri Guilherme konuda bize geldiler. Şartlarını sorduk. Kendilerine pozitif cevap verilmemesine rağmen bunun böyle yansımasını doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanmıştı.
- 23.01.2020
- Güncelleme: 23.01.2020 17:10
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Guilherme'den Beşiktaş'ı canlı yayında böyle açıkladı! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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