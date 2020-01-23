Guilherme'den Beşiktaş'ı canlı yayında böyle açıkladı! Transfer... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Guilherme'den Beşiktaş'ı canlı yayında böyle açıkladı! Transfer...

Guilherme'den 'ı canlı yayında böyle açıkladı! ...

Guilherme'den Beşiktaş'ı canlı yayında böyle açıkladı! Transfer...

'un yıldız oyuncusu Guilherme, 'nda karşılaştıkları maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada transferi hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

'un Brezilyalı yıldızı Guilherme, 'nda karşılaştıkları maçının ardından A Spor'a yaptığı açıklamada konusuna değindi.

'a transferinin limite takıldığını söyleyen Guilherme, takımı için elinden geleni yapacağını kaydetti.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Transferde olanlar herkesin bildiği bir şey. Beşiktaş'a transferim limite katıldı. Federasyon da kabul etmedi. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sonuçta geçmişte kaldı. Şu anda 'dayım ve mutluyum" dedi.

Guilherme Costa Marques bu sezon toplamda 25 maça çıkarken 7 gol atıp 6 asist yaptı

BEŞİKTAŞ BAŞKANI YALANLAMIŞTI

Beşiktaş Kulübü Başkanı , Guilherme için yaptığı açıklamada, "Menajerler bu dönemde çok aktif oluyorlar. Kendileri Guilherme konuda bize geldiler. Şartlarını sorduk. Kendilerine pozitif cevap verilmemesine rağmen bunun böyle yansımasını doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  1. 23.01.2020
  2. Güncelleme: 23.01.2020 17:10
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Guilherme'den Beşiktaş'ı canlı yayında böyle açıkladı! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN