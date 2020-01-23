Guilherme'den Beşiktaş'ı canlı yayında böyle açıkladı! Transfer...

Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Sivasspor maçının ardından A Spor'a yaptığı açıklamada transfer konusuna değindi.

Beşiktaş'a transferinin limite takıldığını söyleyen Guilherme, takımı için elinden geleni yapacağını kaydetti.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Transferde olanlar herkesin bildiği bir şey. Beşiktaş'a transferim limite katıldı. Federasyon da kabul etmedi. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sonuçta geçmişte kaldı. Şu anda Malatya'dayım ve mutluyum" dedi.

Guilherme Costa Marques bu sezon toplamda 25 maça çıkarken 7 gol atıp 6 asist yaptı

BEŞİKTAŞ BAŞKANI YALANLAMIŞTI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Guilherme için yaptığı açıklamada, "Menajerler bu dönemde çok aktif oluyorlar. Kendileri Guilherme konuda bize geldiler. Şartlarını sorduk. Kendilerine pozitif cevap verilmemesine rağmen bunun böyle yansımasını doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanmıştı.