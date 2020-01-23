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23 Ocak 2020, Perşembe
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maçının hakemi

Göztepe maçının hakemi Hüseyin Göçek

'in 19. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre ile arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek.

'in 19. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. ile arasında, 26 Ocak Pazar günü oynanacak mücadelenin hakemi olarak duyuruldu. Göztepe Stadyumu'ndaki karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak.
  1. 23.1.2020
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