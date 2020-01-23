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23 Ocak 2020, Perşembe
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Göçek yönetecek

Göçek yönetecek

, 19. haftanın hakemlerini açıkladı. ile arasında, Pazar günü oynanacak mücadelenin hakemi olarak duyuruldu.

, 19. haftanın hakemlerini açıkladı. ile arasında, Pazar günü oynanacak mücadelenin hakemi olarak duyuruldu. Karşılaşmada Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak.
  1. 23.1.2020
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