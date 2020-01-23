Dorukhan Toköz’e yüzde 300 zam!

Sezon başında ağır bir sakatlık yaşayan ve yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan Milli futbolcu ile görüşme gerçekleştiren siyah beyazlılar, yıldız oyuncunun 2021'de bitecek sözleşmesini, 2023'e kadar uzatmak istiyor. Yıllık 350 bin euro kazanan 24 yaşındaki Dorukhan'ın yeni sözleşme ile birlikte yıllık 1 milyon euro alması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun temsilcisi ile bir araya gelerek görüşme yapılırken, prensipte anlaşma sağlandığı ve yakın zamanda imzaların atılacağı öğrenildi.