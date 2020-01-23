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23 Ocak 2020, Perşembe
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Dorukhan Toköz’e yüzde 300 zam!

Dorukhan Toköz’e yüzde 300 zam!

Bir yandan transfer yapabilmenin yollarını arayan yönetimi, diğer yandan da Dorukhan'ın sözleşmesini uzatmak için girişimlere başladı. Siyah-beyazlı yönetim Dorukhan'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzatmak istiyor.

Sezon başında ağır bir sakatlık yaşayan ve yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan Milli futbolcu ile görüşme gerçekleştiren siyah beyazlılar, yıldız oyuncunun 2021'de bitecek sözleşmesini, 2023'e kadar uzatmak istiyor. Yıllık 350 bin euro kazanan 24 yaşındaki Dorukhan'ın yeni sözleşme ile birlikte yıllık 1 milyon euro alması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun temsilcisi ile bir araya gelerek görüşme yapılırken, prensipte anlaşma sağlandığı ve yakın zamanda imzaların atılacağı öğrenildi.

  1. 23.1.2020
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