Beşiktaş'ta forvete iki aday

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları, kısıtlı bütçeye rağmen devam ediyor. Burak Yılmaz'a alternatif bir isim aramasına rağmen finansal açıdan büyük problemler yaşayan siyah-beyazlılar maliyeti düşük, genç ve gelecek vadeden isimler üzerinde yoğunlaşmış durumda. Beşiktaş yönetiminin Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun için devreye girdiği belirtildi.

20 MAÇTA 10 GOL ATTI

Abdullah Avcı'nın yönetimden forvet takviyesi istediği vurgulanan haberde, Erdal Torunoğulları'nın Almanya 2.Lig'de oynayan ve Darmstadt formasıyla bu sezon 20 maçta 10 gol atan Serdar Dursun'u gündeme aldığı belirtildi. Beşiktaş'ın Alman yöneticilerle masaya oturduğu kaydedilirken, Başkan Rüdiger Fritsch'in Serdar için 2 milyon euro istediği kaydedildi.

ALMANLARIN İDDİASI

Bu arada Almanlar Beşiktaş'ın forvet transferinden vazgeçmediğini enteresan bir ismi gündeme getirerek yazdı. MOPO'ya göre siyah-beyazlılar Çekya'nın Zilina takımında forma Robert Bozenik için yarışta. 20 yaşındaki 1.88'lik santrfor için Beşiktaş'ın rakiplerini ise Feyenoord, Bretnfort ve CSKA Moskova olarak gösterdiler. Ancak Hamburg genç yıldız için 3.1 milyon euro istedi.