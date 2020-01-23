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23 Ocak 2020, Perşembe
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'ta forvete iki aday

Beşiktaş'ta forvete iki aday

’a alternatif arayan siyah-beyazlıların, Darmstadt 98 forması giyen ve Zilina takımında forma ’le ilgilendiği öğrenildi.

'ta ara dönemi çalışmaları, kısıtlı bütçeye rağmen devam ediyor. 'a alternatif bir isim aramasına rağmen finansal açıdan büyük problemler yaşayan siyah-beyazlılar maliyeti düşük, genç ve gelecek vadeden isimler üzerinde yoğunlaşmış durumda. Beşiktaş yönetiminin Darmstadt 98 forması giyen için devreye girdiği belirtildi.

20 MAÇTA 10 GOL ATTI
'nın yönetimden forvet takviyesi istediği vurgulanan haberde, Erdal Torunoğulları'nın 2.Lig'de oynayan ve Darmstadt formasıyla bu sezon 20 maçta 10 gol atan Serdar Dursun'u gündeme aldığı belirtildi. Beşiktaş'ın Alman yöneticilerle masaya oturduğu kaydedilirken, Başkan Rüdiger Fritsch'in Serdar için 2 milyon euro istediği kaydedildi.

ALMANLARIN İDDİASI
Bu arada Almanlar Beşiktaş'ın forvet transferinden vazgeçmediğini enteresan bir ismi gündeme getirerek yazdı. MOPO'ya göre siyah-beyazlılar Çekya'nın Zilina takımında forma için yarışta. 20 yaşındaki 1.88'lik santrfor için Beşiktaş'ın rakiplerini ise Feyenoord, Bretnfort ve CSKA olarak gösterdiler. Ancak Hamburg genç yıldız için 3.1 milyon euro istedi.

  1. 23.1.2020
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