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23 Ocak 2020, Perşembe
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Başkan ’nin ‘EGE’ çıkarması

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin ‘EGE’ çıkarması

Başkanı , pazar günü oynanacak maçı öncesi, Söke Beşiktaşlılar Derneği ve No1903 Tesisleri'nin açılışını yapacak. Çebi ve yönetimi burada Beşiktaş dernekleri ile bir araya gelecek.

Emniyet Müdürünü de ziyaret edecek olan Çebi ve yönetimi, karşılaşmasını statta izledikten sonra 'a dönecek. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Ege dernekleri, 'ye büyük destek göstermişti.

  1. 23.1.2020
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