Başkan Ahmet Nur Çebi’nin ‘EGE’ çıkarması
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, pazar günü oynanacak Göztepe maçı öncesi, Söke Beşiktaşlılar Derneği ve No1903 Tesisleri'nin açılışını yapacak. Çebi ve yönetimi burada Beşiktaş dernekleri ile bir araya gelecek.
İzmir Emniyet Müdürünü de ziyaret edecek olan Çebi ve yönetimi, Göztepe karşılaşmasını statta izledikten sonra İstanbul'a dönecek. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Ege dernekleri, Ahmet Nur Çebi'ye büyük destek göstermişti.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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