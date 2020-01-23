Başkan Ahmet Nur Çebi’nin ‘EGE’ çıkarması

İzmir Emniyet Müdürünü de ziyaret edecek olan Çebi ve yönetimi, Göztepe karşılaşmasını statta izledikten sonra İstanbul'a dönecek. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Ege dernekleri, Ahmet Nur Çebi'ye büyük destek göstermişti.