Beşiktaş'ta sürpriz transfer kararı! İtalya'ya... | Son dakika Beşiktaş haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta sürpriz transfer kararı! İtalya'ya...

'ta sürpriz kararı! İtalya'ya...

Beşiktaş'ta sürpriz transfer kararı! İtalya'ya...

sürecinde zor günler geçiren 'ta, sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar, son olarak oynadığı Sivasspor karşılaşmasından 2-1'lik mağlubiyetle dönerken, kısa süre içerisinde kadrosuna yeni isimler katmak ve şampiyonluk potasında kalmak adına yeni stratejiler arıyor. Bu bağlamda siyah beyazlı kulüp, kaynak yaratmak için yıldız futbolcusuna dair son dakika transfer kararı verdi! İşte Beşiktaş'ta yaprak dökümü ve sürecin detayları...

, son olarak Süper Lig'in zirvesinde bulunan Sivasspor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak, camiasına kötü bir sürpriz yaşatmıştı.

Karşılaşmada oldukça etkisiz görülen ve taraftarlarca ıslıklanan için Beşiktaş yönetimi özel olarak toplandı ve maç sonrasında son kararını verdi.

"KENDİNE KULÜP BUL!"

Beşiktaşlı kurmayların hem yüksek maliyetinden ötürü, hem de Avrupa'da piyasası olan tek futbolcuları olduğu gerekçesiyle deneyimli ismin menajerine talimat verdiği ve kendisine, 'İtalya'da oyuncuna kulüp bul' dediği kaydedildi.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan ve Haziran ayında 6,5 milyon euroluk bonservis rakamıyla kadroya dahil edilen Adem Ljajic, bu sezon istenilen performansı sergileyememişti.

Beşiktaş'ta Karius tartışılıyor

TECRÜBE ABİDESİ

Geçmişte Fiorentina, Roma, İnter ve Torino formalarıyla Çizme'de boy gösteren Ljajic için yönetim de tekliflerine açık kapı bırakmış durumda. Boşnak asıllı futbolcunun devre arasında henüz teklif almadığı ve arayışta olduğu belirtildi.

Bu sezon 21 maçta forma giyen yıldız futbolcu 4 gol, 5 asiste imza attı. Adem Ljajic toplamda ise Beşiktaş'ta 53 resmi maçta çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 18 de asist yaptı.

  1. 22.01.2020
  2. Güncelleme: 22.01.2020 11:14
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta sürpriz transfer kararı! İtalya'ya... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN