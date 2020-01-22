Beşiktaş'ta sürpriz transfer kararı! İtalya'ya...

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'in zirvesinde bulunan Sivasspor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak, camiasına kötü bir sürpriz yaşatmıştı.

Karşılaşmada oldukça etkisiz görülen ve taraftarlarca ıslıklanan Adem Ljajic için Beşiktaş yönetimi özel olarak toplandı ve maç sonrasında son kararını verdi.

"KENDİNE KULÜP BUL!"

Beşiktaşlı kurmayların hem yüksek maliyetinden ötürü, hem de Avrupa'da piyasası olan tek futbolcuları olduğu gerekçesiyle deneyimli ismin menajerine talimat verdiği ve kendisine, 'İtalya'da oyuncuna kulüp bul' dediği kaydedildi.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan ve Haziran ayında 6,5 milyon euroluk bonservis rakamıyla kadroya dahil edilen Adem Ljajic, bu sezon istenilen performansı sergileyememişti.

TECRÜBE ABİDESİ

Geçmişte Fiorentina, Roma, İnter ve Torino formalarıyla Çizme'de boy gösteren Ljajic için yönetim de transfer tekliflerine açık kapı bırakmış durumda. Boşnak asıllı futbolcunun devre arasında henüz teklif almadığı ve arayışta olduğu belirtildi.

Bu sezon 21 maçta forma giyen yıldız futbolcu 4 gol, 5 asiste imza attı. Adem Ljajic toplamda ise Beşiktaş'ta 53 resmi maçta çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 18 de asist yaptı.