Beşiktaş'ta sürpriz transfer kararı! İtalya'ya...

Transfer sürecinde zor günler geçiren Beşiktaş'ta, sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar, son olarak oynadığı Sivasspor karşılaşmasından 2-1'lik mağlubiyetle dönerken, kısa süre içerisinde kadrosuna yeni isimler katmak ve şampiyonluk potasında kalmak adına yeni stratejiler arıyor. Bu bağlamda siyah beyazlı kulüp, kaynak yaratmak için yıldız futbolcusuna dair son dakika transfer kararı verdi! İşte Beşiktaş'ta yaprak dökümü ve sürecin detayları...
Beşiktaş, son olarak Süper Lig'in zirvesinde bulunan Sivasspor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak, camiasına kötü bir sürpriz yaşatmıştı.
Karşılaşmada oldukça etkisiz görülen ve taraftarlarca ıslıklanan Adem Ljajic için Beşiktaş yönetimi özel olarak toplandı ve maç sonrasında son kararını verdi.
"KENDİNE KULÜP BUL!"
Beşiktaşlı kurmayların hem yüksek maliyetinden ötürü, hem de Avrupa'da piyasası olan tek futbolcuları olduğu gerekçesiyle deneyimli ismin menajerine talimat verdiği ve kendisine, 'İtalya'da oyuncuna kulüp bul' dediği kaydedildi.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan ve Haziran ayında 6,5 milyon euroluk bonservis rakamıyla kadroya dahil edilen Adem Ljajic, bu sezon istenilen performansı sergileyememişti.
TECRÜBE ABİDESİ
Geçmişte Fiorentina, Roma, İnter ve Torino formalarıyla Çizme'de boy gösteren Ljajic için yönetim de transfer tekliflerine açık kapı bırakmış durumda. Boşnak asıllı futbolcunun devre arasında henüz teklif almadığı ve arayışta olduğu belirtildi.
Bu sezon 21 maçta forma giyen yıldız futbolcu 4 gol, 5 asiste imza attı. Adem Ljajic toplamda ise Beşiktaş'ta 53 resmi maçta çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 18 de asist yaptı.
- 22.01.2020
- Güncelleme: 22.01.2020 11:14
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş'ta sürpriz transfer kararı! İtalya'ya... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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