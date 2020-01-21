Advocaat'tan Lens itirafı!
Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, kiralık olarak kadrosunda görmek istediği ve yönetime bu konuda rapor sunduğu eski öğrenicisi Jeremain Lens'le ilgili flaş bir açıklama yaptı.
Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan ve Lens'i Türkiye'ye getiren teknik adam olan Advocaat, Hollanda Kupası'nda oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.Deneyimli teknik adam Hollanda basınından Fox Sports'a yaptığı açıklamada, "Lens ile konuştum ama Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. Devam eden 2.5 yıllık sözleşmesi var" ifadelerini kullandı.Lens bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 10 maçta 2 asist yaptı. Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası dahil toplamda 16 maçta forma giyen Hollandalı futbolcunun 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.
- 22.01.2020
- Güncelleme: 22.01.2020 02:35
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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