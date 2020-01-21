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21 Ocak 2020, Salı
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Advocaat'tan Lens itirafı!

Advocaat'tan Lens itirafı!

Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, kiralık olarak kadrosunda görmek istediği ve yönetime bu konuda rapor sunduğu eski öğrenicisi 'le ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Bir dönem 'de de görev yapan ve Lens'i 'ye getiren teknik adam olan Advocaat, Kupası'nda oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.Deneyimli teknik adam Hollanda basınından Fox Sports'a yaptığı açıklamada, "Lens ile konuştum ama 'ta kalmak istediğini söyledi. Devam eden 2.5 yıllık sözleşmesi var" ifadelerini kullandı.Lens bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 10 maçta 2 asist yaptı. Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası dahil toplamda 16 maçta forma giyen Hollandalı futbolcunun 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

  1. 22.01.2020
  2. Güncelleme: 22.01.2020 02:35
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