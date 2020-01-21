Advocaat'tan Lens itirafı!

Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan ve Lens'i Türkiye'ye getiren teknik adam olan Advocaat, Hollanda Kupası'nda oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.Deneyimli teknik adam Hollanda basınından Fox Sports'a yaptığı açıklamada, "Lens ile konuştum ama Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. Devam eden 2.5 yıllık sözleşmesi var" ifadelerini kullandı.Lens bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 10 maçta 2 asist yaptı. Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası dahil toplamda 16 maçta forma giyen Hollandalı futbolcunun 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.