Beşiktaş'ın Sivas'a karşı en büyük kozu Burak Yılmaz olacak - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
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'ın 'a karşı en büyük kozu olacak

Beşiktaş'ın Sivas'a karşı en büyük kozu Burak Yılmaz olacak

'in ikinci yarısını maçıyla açacak olan 'ta takımın tecrübeli futbolcusu , rakibine karşı forma giydiği karşılaşmaları boş geçmiyor.

  1. 19.01.2020
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