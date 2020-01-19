Beşiktaş'ın Sivas'a karşı en büyük kozu Burak Yılmaz olacak
Süper Lig'in ikinci yarısını Demir Grup Sivasspor maçıyla açacak olan Beşiktaş'ta takımın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz, rakibine karşı forma giydiği karşılaşmaları boş geçmiyor.
Ligin ilk yarısını istediği yerde tamamlayamayan Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçına lider Demir Grup Sivasspor karşısında çıkıyor.
Ev sahibi takımda bu maçta gözler kaptan Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak. Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca kırmızı-beyazlı ekibe karşı oynadığı 20 maçta toplam 14 gole imzasını attı.
Devre arası kampını verimli geçiren deneyimli golcü bu sezon çıktığı 11 maçta 5 gol kaydetti.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş'ın Sivas'a karşı en büyük kozu Burak Yılmaz olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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