Süper Lig'in ilk yarısını umduğu sıralamada bitiremeyen Beşiktaş, ocak ayı transfer döneminde henüz kadrosuna takviye yapamadı. TFF'nin harcama limiti kararıyla eli kolu bağlanan siyah-beyazlı takıma ilgilendiği isimlerden kötü haberler geldi.
Ara transferde TFF'nin harcama limitine takılan Beşiktaş, şu ana kadar hiçbir futbolcuyu kadrosuna katamadı. Forvet mevkii için anlaşmaya varılan isimler de bir bir elden kaçtı.
Cenk Tosun kiralık olarak Crystal Palace'ın yolunu tutarken, bir diğer golcü adayı Yohan Boli için de bütçe engeli nedeniyle hamle yapılamadı. 26 yaşındaki futbolcu, Katar'ın Al Rayyan takımına transfer oldu. Sabah'ta yer alan habere göre Prijovic ise kendisine gelen teklifleri değerlendireceğini Beşiktaş'a bildirdi.
FUTBOLCULARA 3 AYDIR ÖDEME YOK
20 Ekim'de göreve gelen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, ilk iş olarak kaynak bularak futbolcuların birikmiş 3 aylık maaşlarını hesaplarına yatırmıştı. Ancak aradan geçen 3 aylık sürede oyunculara ikinci bir ödeme yapılmadı. Victor Ruiz ve Mohamed Elneny kulübe ihtar çekti.
Öte yandan kulüp personelinin önemli bir bölümünün de ekim ayının yarı ödemesini aldıkları ve devamında 3.5 aydır maaş sıkıntısı yaşadıkları öğrenildi.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş'a transfer şoku! Gelen teklifleri değerlendireceğini bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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