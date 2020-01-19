Beşiktaş'a transfer şoku! Gelen teklifleri değerlendireceğini bildirdi

Ara transferde TFF'nin harcama limitine takılan Beşiktaş, şu ana kadar hiçbir futbolcuyu kadrosuna katamadı. Forvet mevkii için anlaşmaya varılan isimler de bir bir elden kaçtı.

Cenk Tosun kiralık olarak Crystal Palace'ın yolunu tutarken, bir diğer golcü adayı Yohan Boli için de bütçe engeli nedeniyle hamle yapılamadı. 26 yaşındaki futbolcu, Katar'ın Al Rayyan takımına transfer oldu. Sabah'ta yer alan habere göre Prijovic ise kendisine gelen teklifleri değerlendireceğini Beşiktaş'a bildirdi.

FUTBOLCULARA 3 AYDIR ÖDEME YOK

20 Ekim'de göreve gelen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, ilk iş olarak kaynak bularak futbolcuların birikmiş 3 aylık maaşlarını hesaplarına yatırmıştı. Ancak aradan geçen 3 aylık sürede oyunculara ikinci bir ödeme yapılmadı. Victor Ruiz ve Mohamed Elneny kulübe ihtar çekti.

Öte yandan kulüp personelinin önemli bir bölümünün de ekim ayının yarı ödemesini aldıkları ve devamında 3.5 aydır maaş sıkıntısı yaşadıkları öğrenildi.