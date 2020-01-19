Beşiktaş'a transfer şoku! Gelen teklifleri değerlendireceğini bildirdi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
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'a şoku! Gelen teklifleri değerlendireceğini bildirdi

Beşiktaş'a transfer şoku! Gelen teklifleri değerlendireceğini bildirdi

'in ilk yarısını umduğu sıralamada bitiremeyen , ocak ayı döneminde henüz kadrosuna takviye yapamadı. 'nin harcama limiti kararıyla eli kolu bağlanan siyah-beyazlı takıma ilgilendiği isimlerden kötü haberler geldi.

Ara transferde 'nin harcama limitine takılan , şu ana kadar hiçbir futbolcuyu kadrosuna katamadı. Forvet mevkii için anlaşmaya varılan isimler de bir bir elden kaçtı.

kiralık olarak 'ın yolunu tutarken, bir diğer golcü adayı Yohan Boli için de bütçe engeli nedeniyle hamle yapılamadı. 26 yaşındaki futbolcu, 'ın Al Rayyan takımına oldu. Sabah'ta yer alan habere göre Prijovic ise kendisine gelen teklifleri değerlendireceğini Beşiktaş'a bildirdi.

FUTBOLCULARA 3 AYDIR ÖDEME YOK

20 Ekim'de göreve gelen Başkan ve ekibi, ilk iş olarak kaynak bularak futbolcuların birikmiş 3 aylık maaşlarını hesaplarına yatırmıştı. Ancak aradan geçen 3 aylık sürede oyunculara ikinci bir ödeme yapılmadı. Victor Ruiz ve Mohamed Elneny kulübe ihtar çekti.

Öte yandan kulüp personelinin önemli bir bölümünün de ekim ayının yarı ödemesini aldıkları ve devamında 3.5 aydır maaş sıkıntısı yaşadıkları öğrenildi.

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  1. 19.01.2020
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