Beşiktaş'ın Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e sunmayı planladığı teklif belli oldu! Son dakika transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
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'ın Caner ve Gökhan'a sunmayı planladığı teklif belli oldu

Beşiktaş'ın Caner ve Gökhan'a sunmayı planladığı teklif belli oldu

'ta sezonun dikkat çeken isimlerinden olan ve 'ün takımda kalıp kalmayacağı konusu netlik kazanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin oyunculara taleplerini sorduğu ifade edildi.

'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve 'in durumu en az dış transfer kadar merak ediliyor. Sabah'ın haberine göre iki deneyimli oyuncu ile görüşmeler resmi olarak başlamasa da talepleri sözlü olarak soruldu.

Gelecek sezona yeni bir kadro planlaması yapan siyah-beyazlı yönetim, 34 yaşındaki Gökhan'a 1.2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi düşünürken, 31 yaşındaki Caner'e ise 2 sezon için yıllık 1.4 milyon Euro'dan yukarı çıkmayı düşünmüyor. İki futbolcu da bu yıl performanslarıyla beğenileri toplarken, teknik direktör , özellikle Caner'in mutlaka kalması gerektiğini belirtiyor.

Bu sezon 22 maçta 3 gol atan ve 8 asist yapan Caner ligde ise 16 maçta 2 gol atıp 7 asist yaparak asist krallığında ilk sıraya yerleşti. Gökhan ise 16 resmi maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.

  1. 18.01.2020
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