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17 Ocak 2020, Cuma
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stresi

Sergen Yalçın stresi

'ta 'nın aşırı stresli halleri, sahada oynanan oyundan çok hava sıcaklığına takılması farklı şekillerde yorumlandı.

'ta 'nın aşırı stresli halleri, sahada oynanan oyundan çok hava sıcaklığına takılması farklı şekillerde yorumlandı. Tecrübeli teknik adamın, 'ın 'dan gönderilmesi sonrasında büyük bir baskı hissettiği bu yüzden de bu çıkışları yaptığı iddia edildi.
  1. 17.1.2020
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