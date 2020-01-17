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Kritik viraj

Kritik viraj Sivas

Beşiktaş’ta gözler hafta sonundaki maçına çevrildi Kötü bir sonuç çıkarsa Avcı’nın durumu masaya yatırılacak!

'ndaki maçında alınan yenilginin yanı sıra, teknik direktör 'nın hatayı kendinde aramak yerine başta olmak üzere farklı yerlere bahane bulması başkan 'nin canını sıktı. İkinci yarı öncesinde orta saha oyuncusu, 10 numara, kanat forveti ve santrfor transferi isteyen Abdullah Avcı'ya başkan, limitlerinden bahsederek, "Oyuncu alamayacağız, bu kadroyla devam etmeye hazırlan" cevabı vermişti. Çebi'nin Erzurum deplasmanında alınan 3-2'lik yenilgiden çok oynanan kötü futbol ve Avcı'nın serzenişlerinden rahatsız olduğu bildirildi. Daha önce, "Gerekirse istifa eder, o karakterde" diyen Başkan'ın maçını beklediği iddia edildi. Sivasspor maçından negatif bir sonuç çıkması durumunda Avcı'nın durumunun yönetimde yeniden masaya yatırılması bekleniyor.
  1. 17.1.2020
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