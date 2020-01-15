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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Kupada rakip

Kupada rakip Erzurum

, deplasmanda avantaj peşinde. 18.30’daki maç A Spor’dan canlı yayınlanacak.

, Son 16 Turu ilk maçında BB Erzurumspor'a konuk oluyor. Saat 18.30'daki karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Siyah-beyazlılar deplasmandaki ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Beşiktaş'ta bu mücadele öncesinde 4 sakat bulunurken, toplam 9 isim kadroya dahil edilmedi. , karşılaşmanın 19 kişilik kadrosunu açıklarken sakatlığı bulunan Ljajic, Lens, Dorukhan ve Douglas'ın yanı sıra dinlendirilen , ve Atiba maç kadrosunda yer almadı. Avcı'nın devre arası kampına dahil etmediği Orkan Çınar ve Muhayer Oktay da 'a götürülmeyen diğer isimler. Altyapıdan gelen İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz ise Erzurum kafilesinde yer aldı. İki takım daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon 'de oynanan mücadelelerde Beşiktaş, deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, ligin ikinci yarısında 'da oynanan maçtan gol sesi çıkmadı.

BÜYÜKLERİN KABUSU

Beşiktaş ile geçen sene İstanbul'da berabere kalarak 1 puan alan mavi beyazlılar; F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon maçlarından da beraberlikle ayrılarak rakiplerine puan kaybettirdi.

  1. 15.1.2020
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