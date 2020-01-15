Kupada rakip Erzurum
Beşiktaş, deplasmanda avantaj peşinde. 18.30’daki maç A Spor’dan canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında BB Erzurumspor'a konuk oluyor. Saat 18.30'daki karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Siyah-beyazlılar deplasmandaki ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Beşiktaş'ta bu mücadele öncesinde 4 sakat bulunurken, toplam 9 isim kadroya dahil edilmedi. Abdullah Avcı, karşılaşmanın 19 kişilik kadrosunu açıklarken sakatlığı bulunan Ljajic, Lens, Dorukhan ve Douglas'ın yanı sıra dinlendirilen Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba maç kadrosunda yer almadı. Avcı'nın devre arası kampına dahil etmediği Orkan Çınar ve Muhayer Oktay da Erzurum'a götürülmeyen diğer isimler. Altyapıdan gelen İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz ise Erzurum kafilesinde yer aldı. İki takım daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan mücadelelerde Beşiktaş, deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçtan gol sesi çıkmadı.
BÜYÜKLERİN KABUSU
Beşiktaş ile geçen sene İstanbul'da berabere kalarak 1 puan alan mavi beyazlılar; F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon maçlarından da beraberlikle ayrılarak rakiplerine puan kaybettirdi.
- 15.1.2020
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
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Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
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Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
Kupada rakip Erzurum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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