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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Cisse kapışması

Cisse kapışması

, listesindeki isimlerden biri olan için F.Bahçe ile karşı karşıya geldi.

, listesindeki isimlerden biri olan için F.Bahçe ile karşı karşıya geldi. 'de ilk yarı itibariyle gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Papiss Cisse, şu ana kadar ligde 15 maçta rakip fileleri tam 12 kez sarsmayı başardı. Alanya'daki ikinci sezonunu geçiren Cisse, toplamda 42 mücadelede takımı adına 27 kez gol sevinci yaşadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki futbolcu için F.Bahçe'de de çok ısrarcı.

  1. 15.1.2020
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