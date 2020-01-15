Cisse kapışması
Beşiktaş, transfer listesindeki isimlerden biri olan Papiss Cisse için ezeli rakibi F.Bahçe ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, transfer listesindeki isimlerden biri olan Papiss Cisse için ezeli rakibi F.Bahçe ile karşı karşıya geldi. Süper Lig'de ilk yarı itibariyle gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Papiss Cisse, şu ana kadar ligde 15 maçta rakip fileleri tam 12 kez sarsmayı başardı. Alanya'daki ikinci sezonunu geçiren Cisse, toplamda 42 mücadelede takımı adına 27 kez gol sevinci yaşadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki futbolcu için F.Bahçe'de de çok ısrarcı.
- 15.1.2020
-
Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
-
Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
-
Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
Cisse kapışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.