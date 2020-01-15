Cisse kapışması

Beşiktaş, transfer listesindeki isimlerden biri olan Papiss Cisse için ezeli rakibi F.Bahçe ile karşı karşıya geldi. Süper Lig'de ilk yarı itibariyle gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Papiss Cisse, şu ana kadar ligde 15 maçta rakip fileleri tam 12 kez sarsmayı başardı. Alanya'daki ikinci sezonunu geçiren Cisse, toplamda 42 mücadelede takımı adına 27 kez gol sevinci yaşadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki futbolcu için F.Bahçe'de de çok ısrarcı.