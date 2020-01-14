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14 Ocak 2020, Salı
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Potada rakip Casa Brindisi

Potada rakip Casa Brindisi

takımı, 'nin 11. haftasında ve 'nde ile karşılaşacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol takımı, 'nin 11. haftasında ve 'nde ile karşılaşacak. Grupta aldığı dört galibiyetle 5. sırada yer alan siyah-beyazlılar, son maçında Telekom Baskets Bonn'u 80-76 mağlup etmişti. Mücadelenin biletleri 15, 30 ve 75 TL'den satışta.

  1. 14.1.2020
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