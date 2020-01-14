Potada rakip Casa Brindisi
Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol takımı, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 11. haftasında BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde Happy Casa Brindisi ile karşılaşacak.
Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol takımı, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 11. haftasında BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde Happy Casa Brindisi ile karşılaşacak. Grupta aldığı dört galibiyetle 5. sırada yer alan siyah-beyazlılar, son maçında Telekom Baskets Bonn'u 80-76 mağlup etmişti. Mücadelenin biletleri 15, 30 ve 75 TL'den satışta.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
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gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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