Tek çıkar yol: 3 sat 1 al!
Guilherme transferinin resmiyet kazanması halinde bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor. Bu durumda 3 isim ön plana çıkıyor.
Guilherme transferinin resmiyet kazanması halinde bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor. Bu durumda 3 isim ön plana çıkıyor. Boyd, Lens ve Diaby... Yönetim öncelikli olarak Boyd'u elden çıkarmak istiyor ve futbolcudan hem bonservis hem de yıllık ücret konusunda tasarruf sağlamak istiyor. Eski kulübü A.Gücü başta olmak üzere yurt içinden de oyuncu ile ilgilenen kulüpler bulunmakta. Boyd dışında Lens için gelen teklifler de hemen değerlendirmeye alınacak. Ancak Lens'in yıllık ücreti çok yüksek olduğu için Arap ülkeleri dışında elden çıkarılması zor. Kadroda kiralık olarak yer alan Diaby ile anlaşılması halinde yollar ayrılabilir.
- 13.1.2020
- Transferde detaylar ortaya çıktı! Guilherme'den büyük fedakarlık
- Galatasaray'da büyük gerilim devam ediyor! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...
- Galatasaray'a transferde yeşil ışık! ''Bir şartla göndeririz''
- Fenerbahçe'de mutlu son! Yıldız isim kiralandı
- Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! İngiliz devi...
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
-
Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Tek çıkar yol: 3 sat 1 al! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.