Tek çıkar yol: 3 sat 1 al!

Guilherme transferinin resmiyet kazanması halinde bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor. Bu durumda 3 isim ön plana çıkıyor. Boyd, Lens ve Diaby... Yönetim öncelikli olarak Boyd'u elden çıkarmak istiyor ve futbolcudan hem bonservis hem de yıllık ücret konusunda tasarruf sağlamak istiyor. Eski kulübü A.Gücü başta olmak üzere yurt içinden de oyuncu ile ilgilenen kulüpler bulunmakta. Boyd dışında Lens için gelen teklifler de hemen değerlendirmeye alınacak. Ancak Lens'in yıllık ücreti çok yüksek olduğu için Arap ülkeleri dışında elden çıkarılması zor. Kadroda kiralık olarak yer alan Diaby ile anlaşılması halinde yollar ayrılabilir.