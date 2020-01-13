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13 Ocak 2020, Pazartesi
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'tan Lens'in sakatlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Beşiktaş'tan Lens'in sakatlık durumuna ilişkin açıklama geldi

'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan 'in sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması olduğu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten 32 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol Takımımızın Antalya kampının son gününde Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Jeremain Lens'in çekilen MR sonucuna göre, sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Tecrübeli futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildiriliyor.

  1. 13.01.2020
  2. Güncelleme: 13.01.2020 13:22
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