Guilherme Beşiktaş'a nasıl gelecek?
Beşiktaş'ta hummalı bir şekilde sürdürülen transfer çalışmaları, TFF'den gelen 'itiraza ret' açıklamasıyla yerini derin bir 'sessizliğe' bıraktı. Siyah-beyazlıların önceki gün el sıkıştığı Brezilyalı yıldızın işi TFF’den gelen limit kısıtlaması nedeniyle çıkmaza girdi...
Siyah- beyazlılar Malatyaspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme ile her konuda anlaşmaya varmış, hatta bu transfer sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek tarafından sitemkar, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından da üstü kapalı bir şekilde açıklanmıştı.
HESAPLAR ŞAŞTI
Ancak Beşiktaş'ın yaptığı 'limit' itirazına TFF'den dün gelen 'ret' yanıtı, tüm hesapları karıştırdı. Şu anda sadece 2 milyon TL'lik transfer bütçesi bulunan siyah-beyazlılar Guilherme için serbest kalma bedeli olan 40 bin euro'yu (240 bin TL) ödemesi durumunda, bütçesinde 1 milyon 760 bin TL boşluk kalacak. Yönetimin çok kısıtlı bu rakamlar nedeniyle Guilherme transferini Avcı ile konuşarak yeniden masaya yatırması bekleniyor.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Guilherme Beşiktaş'a nasıl gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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