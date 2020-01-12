Beşiktaş'tan açıklama: Kurumlara saygılıyız

Beşıktaş, Tahkim Kurulu'nun aldığı 'harcama limiti' kararı sonrası transfer yapmanın zorlaştığını açıkladı. Şu ifadelere yer verildi: "Bu kararla, 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek dönemde transfer yapmamız ne yazık ki oldukça güçleşmiştir. Beşiktaş olarak her zaman yaptığımız gibi kurallara uymaya ve hakkımızla kazanabilmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kulübümüzün TFF'yi hedef gösteren bir tutumu yoktur. Devletin kurumlarına ve o kurumların verdiği kararlara uymayı ve saygı göstermeyi Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak bilinmesini isteriz."