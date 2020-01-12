Beşiktaş'tan açıklama: Kurumlara saygılıyız
Beşıktaş, Tahkim Kurulu'nun aldığı 'harcama limiti' kararı sonrası transfer yapmanın zorlaştığını açıkladı. Şu ifadelere yer verildi: "Bu kararla, 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek dönemde transfer yapmamız ne yazık ki oldukça güçleşmiştir. Beşiktaş olarak her zaman yaptığımız gibi kurallara uymaya ve hakkımızla kazanabilmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kulübümüzün TFF'yi hedef gösteren bir tutumu yoktur. Devletin kurumlarına ve o kurumların verdiği kararlara uymayı ve saygı göstermeyi Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak bilinmesini isteriz."
Beşıktaş, Tahkim Kurulu'nun aldığı 'harcama limiti' kararı sonrası transfer yapmanın zorlaştığını açıkladı. Şu ifadelere yer verildi: "Bu kararla, 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek dönemde transfer yapmamız ne yazık ki oldukça güçleşmiştir. Beşiktaş olarak her zaman yaptığımız gibi kurallara uymaya ve hakkımızla kazanabilmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kulübümüzün TFF'yi hedef gösteren bir tutumu yoktur. Devletin kurumlarına ve o kurumların verdiği kararlara uymayı ve saygı göstermeyi Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak bilinmesini isteriz."
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Beşiktaş'tan açıklama: Kurumlara saygılıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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