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12 Ocak 2020, Pazar
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'tan açıklama: Kurumlara saygılıyız

Beşiktaş'tan açıklama: Kurumlara saygılıyız

Beşıktaş, 'nun aldığı 'harcama limiti' kararı sonrası yapmanın zorlaştığını açıkladı. Şu ifadelere yer verildi: "Bu kararla, günü sona erecek dönemde transfer yapmamız ne yazık ki oldukça güçleşmiştir. olarak her zaman yaptığımız gibi kurallara uymaya ve hakkımızla kazanabilmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kulübümüzün 'yi hedef gösteren bir tutumu yoktur. Devletin kurumlarına ve o kurumların verdiği kararlara uymayı ve saygı göstermeyi Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak bilinmesini isteriz."

Beşıktaş, 'nun aldığı 'harcama limiti' kararı sonrası yapmanın zorlaştığını açıkladı. Şu ifadelere yer verildi: "Bu kararla, günü sona erecek dönemde transfer yapmamız ne yazık ki oldukça güçleşmiştir. olarak her zaman yaptığımız gibi kurallara uymaya ve hakkımızla kazanabilmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kulübümüzün 'yi hedef gösteren bir tutumu yoktur. Devletin kurumlarına ve o kurumların verdiği kararlara uymayı ve saygı göstermeyi Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak bilinmesini isteriz."

  1. 12.1.2020
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