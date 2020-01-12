Transfer yapmak için tüm şartlarını zorlayan siyah-beyazlılar, mevcut kadrodan en iyi verili almanın peşinde. Abdullah Avcı'nın ilk hedefi de, N'Koudou'dan ikinci yarıda maksimum ölçüde yararlanmak ve kalan maçlarda Fransız oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürerek takım içinden bir yıldız yaratmak.
Transfer yapmak için tüm şartlarını zorlayan siyah-beyazlılar, mevcut kadrodan en iyi verili almanın peşinde. Abdullah Avcı'nın ilk hedefi de, N'Koudou'dan ikinci yarıda maksimum ölçüde yararlanmak ve kalan maçlarda Fransız oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürerek takım içinden bir yıldız yaratmak.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Beşiktaş'ta yeni transfer N’Koudou haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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