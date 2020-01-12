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12 Ocak 2020, Pazar
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'ta yeni N’Koudou

Beşiktaş'ta yeni transfer N’Koudou

yapmak için tüm şartlarını zorlayan siyah-beyazlılar, mevcut kadrodan en iyi verili almanın peşinde. 'nın ilk hedefi de, N'Koudou'dan ikinci yarıda maksimum ölçüde yararlanmak ve kalan maçlarda Fransız oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürerek takım içinden bir yıldız yaratmak.

yapmak için tüm şartlarını zorlayan siyah-beyazlılar, mevcut kadrodan en iyi verili almanın peşinde. 'nın ilk hedefi de, N'Koudou'dan ikinci yarıda maksimum ölçüde yararlanmak ve kalan maçlarda Fransız oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürerek takım içinden bir yıldız yaratmak.

  1. 12.1.2020
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