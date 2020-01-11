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11 Ocak 2020, Cumartesi
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tat vermedi

Kartal tat vermedi

, ’daki 2. hazırlık maçında Altınordu ile berabere kaldı. Golleri Lens ve Burak attı. , kampı noktalayıp döndü

Süper Lig'e verilen devre arasında çalışmalarına devam eden , kamptaki ikinci hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör karşılaşmaya as oyuncuların çoğunlukta olduğu kadro ile başladı. Mücadele 2-2 berabere bitti. Siyah-beyazlı takımın gollerini 9'da Lens, 35'te Burak kaydetti. Yenilen ilk golde Karius büyük bir hata yapıp topu kale içine aldı. Öte yandan maçı izleyen tarafarlar, başkan 'ye sevgi gösterisinde bulundu. Bu maçla birlikte kampını tamamlayan Beşiktaş, dün gece özel uçakla 'a döndü.

  1. 11.1.2020
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