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11 Ocak 2020, Cumartesi
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bitiremedi

Jeremain Lens bitiremedi

, Altınordu maçında kayıp verdi. 64. dakikada sakatlanan Lens, oyuna devam edemedi.

, Altınordu maçında kayıp verdi. 64. dakikada sakatlanan Lens, oyuna devam edemedi. Hollandalı futbolcu sağ kanattan atağa kalktığı sırada bir anda sağ üst arka adalesini tutup sekmeye başladı. Lens'in durumu, yapılacak olan tetkiklerden sonra belli olacak.

  1. 11.1.2020
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