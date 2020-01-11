Guilherme’yi kaptılar - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Guilherme’yi kaptılar

Guilherme’yi kaptılar

Guilherme’yi kaptılar

Ara transferin sessiz ekibi , Yeni Malatya’nın Brezilyalı maestrosunu alıp ilk bombayı patlattı.

ara transferde ilk bombasını Guilherme ile patlattı... harcamasındaki limit kısıtlaması nedeni ile eli konu bağlı olan siyah-beyazlılar, 'un Brezilyalı maestrosunu renklerine bağlamayı başardı. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan futbolcu ile diğer ekipleri de ilgileniyordu. Orta saha ve forvet hattı için çalışmalarını sürdüren , Guilherme ile her iki mevki için de önemli bir takviye yapmış oldu. Bu transferin ilk sinyalleri dün akşam saatlerinde Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın tarafından verilmişti. Yalçın, Brezilyalı golcü maestronun Beşiktaş ile görüştüğünü bizzat açıklamıştı.

ADİL GEVREK: ETİK DEĞİL

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada, "Oyuncunun menajeri bizi arayacaktı ama ne menajer ne kulüp bizi aramadı. Beşiktaş bizi aramadan transferi bitirdiyse bunu etik bulmuyorum" derken, Sportif Direktörü Ali Ravcı, Beşiktaş ile bir görüşme içinde olmadıklarını aktararak, Guilherme'nin halen kendi oyuncuları olduğunu belirtti.

  1. 11.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Guilherme’yi kaptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN