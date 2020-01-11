Guilherme’yi kaptılar

Kartal ara transferde ilk bombasını Guilherme ile patlattı... Transfer harcamasındaki limit kısıtlaması nedeni ile eli konu bağlı olan siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı maestrosunu renklerine bağlamayı başardı. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan futbolcu ile diğer İstanbul ekipleri de ilgileniyordu. Orta saha ve forvet hattı için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Guilherme ile her iki mevki için de önemli bir takviye yapmış oldu. Bu transferin ilk sinyalleri dün akşam saatlerinde Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın tarafından verilmişti. Yalçın, Brezilyalı golcü maestronun Beşiktaş ile görüştüğünü bizzat açıklamıştı.

ADİL GEVREK: ETİK DEĞİL

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada, "Oyuncunun menajeri bizi arayacaktı ama ne menajer ne kulüp bizi aramadı. Beşiktaş bizi aramadan transferi bitirdiyse bunu etik bulmuyorum" derken, Sportif Direktörü Ali Ravcı, Beşiktaş ile bir görüşme içinde olmadıklarını aktararak, Guilherme'nin halen kendi oyuncuları olduğunu belirtti.