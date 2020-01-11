Fikret Orman itiraz edecek - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Fikret Orman itiraz edecek

itiraz edecek

Fikret Orman itiraz edecek

Fikret Orman, ibra edilmemesi üzerine harekete geçti. Orman'ın ibrasızlığa karşı itiraz davası açacağı ve kararın kaldırılmasını talep edeceği bildirildi.

, ibra edilmemesi üzerine harekete geçti. Orman'ın ibrasızlığa karşı itiraz davası açacağı ve kararın kaldırılmasını talep edeceği bildirildi.

  1. 11.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fikret Orman itiraz edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN