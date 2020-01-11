Başkan açıkladı Cenk kiralandı

Çebi, dün Cenk'le ilgili "Federasyonun çok ağır hareket etmesi nedeniyle maalesef Cenk Tosun'a cevap veremedik. Bu cevabı aldığımda Cenk Tosun başka bir kulüple anlaşırsa çok üzülürüz" dedi. Bu açıklamadan birkaç saat sonra, golcü oyuncu Crystal Palace'a kiralandı. Sağlık kontrolünden geçen Cenk, yeni takımıyla ilk antrenmanına da çıktı.