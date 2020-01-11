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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Başkan açıkladı Cenk kiralandı

Başkan açıkladı Cenk kiralandı

Çebi, dün Cenk'le ilgili "Federasyonun çok ağır hareket etmesi nedeniyle maalesef 'a cevap veremedik. Bu cevabı aldığımda Cenk Tosun başka bir kulüple anlaşırsa çok üzülürüz" dedi.

Çebi, dün Cenk'le ilgili "Federasyonun çok ağır hareket etmesi nedeniyle maalesef 'a cevap veremedik. Bu cevabı aldığımda Cenk Tosun başka bir kulüple anlaşırsa çok üzülürüz" dedi. Bu açıklamadan birkaç saat sonra, golcü oyuncu 'a kiralandı. Sağlık kontrolünden geçen Cenk, yeni takımıyla ilk antrenmanına da çıktı.

  1. 11.1.2020
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