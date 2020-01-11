Advocaat kancası
Hollanda'nın Alegmeen Dagblad gazetesi, Feyenoord'un hocası Advocaat'ın, Hollanda doğumlu olan Oğuzhan Özyakup'la ilgilendiğini yazdı.
Hollanda'nın Alegmeen Dagblad gazetesi, Feyenoord'un hocası Advocaat'ın, Hollanda doğumlu olan Oğuzhan Özyakup'la ilgilendiğini yazdı. Haberde Feyenoord'un orta sahaya takviye için Oğuzhan konusunda Beşiktaş'la görüşmelere başlayabileceği üzerinde duruldu. Ozi'nin devre arası tatilinde Hollanda'da takım aradığı iddia edilmişti.
- 11.1.2020
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Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Yorum
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Yorum
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