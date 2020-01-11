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11 Ocak 2020, Cumartesi
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kancası

Advocaat kancası

'nın gazetesi, Feyenoord'un hocası 'ın, Hollanda doğumlu olan 'la ilgilendiğini yazdı.

'nın gazetesi, Feyenoord'un hocası 'ın, Hollanda doğumlu olan 'la ilgilendiğini yazdı. Haberde Feyenoord'un orta sahaya takviye için Oğuzhan konusunda 'la görüşmelere başlayabileceği üzerinde duruldu. Ozi'nin devre arası tatilinde Hollanda'da takım aradığı iddia edilmişti.

  1. 11.1.2020
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