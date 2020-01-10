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10 Ocak 2020, Cuma
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Güneş’ten özel ziyaret

Güneş’ten özel ziyaret

A ile yardımcısı , 'ın ziyaret etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yardımcısı , 'ın ziyaret etti. Başkan ile birlikte yöneticiler Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, ve Ali Naibi de ziyarette yer aldı. Başkan Çebi, ziyaretin sonunda Güneş ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve A Milli Takımımıza EURO 2020'de başarılar diledi.

  1. 10.1.2020
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