Güneş’ten özel ziyaret
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yardımcısı Bayram Bektaş, Beşiktaş'ın Antalya kampını ziyaret etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yardımcısı Bayram Bektaş, Beşiktaş'ın Antalya kampını ziyaret etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte yöneticiler Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Abdullah Avcı ve Ali Naibi de ziyarette yer aldı. Başkan Çebi, ziyaretin sonunda Güneş ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve A Milli Takımımıza EURO 2020'de başarılar diledi.
- 10.1.2020
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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