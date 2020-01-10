CANLI | Beşiktaş - Altınordu
Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam ediyor... Siyah beyazlı ekip, bu bağlamda TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya geliyor... Beşiktaş taraftarı, Altınordu ile oynanan mücadeleyi takip etmek istiyor... Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'e verilen devre arasında çalışmalarına devam eden Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya geliyor.
Ligin ilk yarısında 9 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, devreyi 30 puanla beşinci sırada tamamlanmıştı.
Saat 16:30'da başlayan mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde belirlendi;
BEŞİKTAŞ - Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruız, Caner, Atiba, Oğuzhan, Lens, Diaby, Nkoudou, Burak Yılmaz
Yedekler - Utku, rebocho, Ahmet, Roco, Rıdvan, Necip, Kartal, Boyd, Güven, Umut
ALTINORDU - Erhan Ertük, Ravil Tagir, Sinan, Kerim Alıcı, Ufuk Budak, Oğulcan, Muhammed Mert, Burak İnce, Metehan, Hüseyin Atakan, Yasin Ozan
Yedekler - Ali Emre, Kahraman, Yusuf, Berkay, Onur, Muzaffer, Okan, Enis, Ali
CANLI SKOR: BEŞİKTAŞ 1 - 2 ALTINORDU
CANLI ANLATIM:
1' İlk düdük çaldı! Mücadeleye başlayan taraf Altınordu.
3' Altınordu'dan tehlikeli atak! Ceza sahası içerisinde buluşan oyuncu, Beşiktaş kalesine sert bir şut gönderdi. Top auta çıktı.
5' Altınordu, ceza sahasına yakın bir mesafeden kullandığı serbest vuruşta etkili olamadı.
9' Beşiktaş, Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortada Lens'in ceza sahası içinde kaleci Erhan'ı ekarte etmesiyle golcü buldu. Skor 1-0!
10' Altınordu'nun sağdan yaptığı ortayı Karius elinden kaçırınca top ağlara gitti ve skor 1-1 oldu.
13' Burak defansı geçemedi! Daiby'in orta sahadan ceza sahasına top sürmesinin ardından attığı pasta buluşan Burak Yılmaz, Altınordu defansına takıldı.
17' Altınordu, ceza sahasından şık bir vuruş yaparken, top kale direğinin yanından sıyırdı.
24' İzmir ekibi, sağ kanattan bindirme yapan Yasin'in ceza sahası içerisinde yaptığı sert vuruşla farklı 1'e çıkardı ve skor 2-1 oldu.
- 10.01.2020
- Güncelleme: 10.01.2020 17:03
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
CANLI | Beşiktaş - Altınordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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