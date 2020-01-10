CANLI | Beşiktaş - Altınordu | Beşiktaş Altınordu maçı canlı izle, Beşiktaş youtube canlı izle - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri CANLI | Beşiktaş - Altınordu

CANLI | - Altınordu

CANLI | Beşiktaş - Altınordu

Şampiyonluk adaylarından , Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam ediyor... Siyah beyazlı ekip, bu bağlamda TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya geliyor... Beşiktaş taraftarı, Altınordu ile oynanan mücadeleyi takip etmek istiyor... Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'e verilen devre arasında çalışmalarına devam eden , TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya geliyor.

Ligin ilk yarısında 9 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, devreyi 30 puanla beşinci sırada tamamlanmıştı.

Saat 16:30'da başlayan mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde belirlendi;

BEŞİKTAŞ - Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruız, Caner, Atiba, Oğuzhan, Lens, Diaby, Nkoudou, Burak Yılmaz

Yedekler - Utku, rebocho, Ahmet, Roco, Rıdvan, Necip, Kartal, Boyd, Güven, Umut

ALTINORDU - Erhan Ertük, Ravil Tagir, Sinan, Kerim Alıcı, Ufuk Budak, Oğulcan, Muhammed Mert, Burak İnce, Metehan, Hüseyin Atakan, Yasin Ozan

Yedekler - Ali Emre, Kahraman, Yusuf, Berkay, Onur, Muzaffer, Okan, Enis, Ali

CANLI SKOR: BEŞİKTAŞ 1 - 2 ALTINORDU

CANLI ANLATIM:

1' İlk düdük çaldı! Mücadeleye başlayan taraf Altınordu.

3' Altınordu'dan tehlikeli atak! Ceza sahası içerisinde buluşan oyuncu, Beşiktaş kalesine sert bir şut gönderdi. Top auta çıktı.

5' Altınordu, ceza sahasına yakın bir mesafeden kullandığı serbest vuruşta etkili olamadı.

9' Beşiktaş, Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortada Lens'in ceza sahası içinde kaleci Erhan'ı ekarte etmesiyle golcü buldu. Skor 1-0!

10' Altınordu'nun sağdan yaptığı ortayı Karius elinden kaçırınca top ağlara gitti ve skor 1-1 oldu.

13' Burak defansı geçemedi! Daiby'in orta sahadan ceza sahasına top sürmesinin ardından attığı pasta buluşan Burak Yılmaz, Altınordu defansına takıldı.

17' Altınordu, ceza sahasından şık bir vuruş yaparken, top kale direğinin yanından sıyırdı.

24' İzmir ekibi, sağ kanattan bindirme yapan Yasin'in ceza sahası içerisinde yaptığı sert vuruşla farklı 1'e çıkardı ve skor 2-1 oldu.

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman ve transfer açıklaması

  1. 10.01.2020
  2. Güncelleme: 10.01.2020 17:03
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CANLI | Beşiktaş - Altınordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN