CANLI | Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunuyor
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi Antalya kampında, kulübün gündemine dair önemli açıklamalar yapıyor. Başkan Çebi, eski başkan Fikret Orman'ın ibra edilmemesiyle ilgili de yorumlarda bulunuyor.
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayını haberimizden takip edebilirsiniz...
Başkan Çebi'nin sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin ana faaliyeti olan futbolcu transferi ve ücretleri kar-zararımızı oluşturuyor. Bunların hiçbir tanesinin Futbol A.Ş.'nin o günkü yönetiminin önüne gelmediğini ve onların imzalarının olmadığını gördük. Buradan yola çıkarak bu arkadaşlarımız, içinde olmadıkları ve atmadıkları imzalardan sorumlu tutulamaz. Görüldüğü şu ki, tamamen taahhüt altına sokan konuları sayın eski başkanın imzaladığını ve onun bu konuda hesap vermesi gerektiğini ifade ettik. Ben buraya Beşiktaş'ı yönetmeye geldim. Fikret Orman bana 'ağabey' demişse bu şahsi bir konudur.
"İBRA EDİLMEME KONUSUNDA BASKI VARDI"
Bir önceki döneminde 10 milyon TL kar eden bir kurumun, bir sonraki dönemde 7 milyon TL zarar etmesi mümkün değil, o yönetimin ibra edilmemesi gayet normal. Bu zarar irdelenmeli. Fikret Orman, görev yaptığı dönemdeki faaliyetleri ve işlemleri dolayısıyla ibra edilmemişti. İbra edilmemek dünyanın sonu değil. Eski başkanın kendini aklama şansı elindedir. Camianın da ibra edilmeme konusunda talebi ve baskısı vardı. İbra edilmeyen eski yönetime karşı dava açma hakkı mevcuttur. Biz hukuken ne gerekiyorsa onu yapacağız.
Ben kuvvetler ayrılığıyla yönetilmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Biz koltuklar için buraya gelmedik. Kendi yapacağımız bir yanlışları da bir başkalarının engelleyebilmesi için tarz ve plan hazırladık. VAR ile ilgili TFF'den alacağımız cevaba göre tahkim hakkımızı kullanmak istiyoruz.
"TAHKİM BİZE TARİH BİLE VERMEDİ"
TFF'nin limitleri aşan takımlara uygulayacağı cezalar, ağır cezalar. Beşiktaş'ın bir sonraki sene alacağı ceza benim kulübe layık gördüğüm bir durum olamaz. Her kulüp kendi bacağından asılır. Bizim bu konuda zaten bir müracaatımız var. Bize faizlerin düşmesinden kaynaklanan transfer hakkının verilmesini istedik. Tahkim bize tarih bile vermiyor. Beşiktaş'ın kötü yönetilmesinden kaynaklanan sorunlar var. İyi yönetilseydi, şu an ihtiyacımız olan 1-2 transferi yapmış olabilirdik.
"CENK TOSUN GÜNDEMİMİZE GELDİ"
Gitmek isteyen bir oyuncumuz yok, teklif de yok, şu an gönderecek bir oyuncumuz yok. Abdullah Avcı ile transfer konusunu görüştüm, ihtiyacımız olan 1-2 bölge olduğunu söyledi. Cenk Tosun gündemimize geldi doğru, Beşiktaş'a katkı sağlamış ve kar ettirmiş bir oyuncu. Maddi olan sıkıntılarımızı halledeceğimiz için Cenk Tosun konusunda bir cevap veremedik. Eğer Cenk, biz bu konuları cevaplamadan başka bir takıma giderse üzülürüz.
Futbolcularımızdan şu ana kadar "benim maaşımı indirin" şeklinde bir talep gelmedi. Bugün bazı futbolcular ile bu konuda görüşeceğiz.
- 10.01.2020
- Güncelleme: 10.01.2020 11:35
- CANLI | Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunuyor
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