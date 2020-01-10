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10 Ocak 2020, Cuma
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'ın ilk transferi belli oldu!

Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu!

çalışmalarını uzun bir süredir sürdüren , Btc Turk 'un 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu 'yi renklerine bağladı.

Limit kısıtlaması nedeniyle transferde bir süredir eli kolu bağlanan 'ın ilk transferi belli oldu.

Orta saha ve forvet transferi için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, BtcTurk 'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu 'yi renklerine bağladı.

Guilherme Beşiktaş'ta

  1. 10.01.2020
  2. Güncelleme: 10.01.2020 23:49
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