Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu!
Transfer çalışmalarını uzun bir süredir sürdüren Beşiktaş, Btc Turk Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Guilherme'yi renklerine bağladı.
Limit kısıtlaması nedeniyle transferde bir süredir eli kolu bağlanan Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu.
Orta saha ve forvet transferi için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi renklerine bağladı.
- 10.01.2020
- Güncelleme: 10.01.2020 23:49
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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