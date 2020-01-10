Limit kısıtlaması nedeniyle transferde bir süredir eli kolu bağlanan Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu.

Orta saha ve forvet transferi için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi renklerine bağladı.