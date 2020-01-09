Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı
Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a Sırp yıldız Adem Ljajic'ten kötü haber geldi... Ljajic, antrenmanda sakatlanarak sahayı terk etti! Siyah beyazlı futbolcunun ayağının burkulduğu ve kendini yere bıraktığı, tedavisinin başlandığı aktarıldı...
Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arayı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaparak gerçekleştiriyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarına devam ederken, Adem Ljajic'ten gelen kötü haberle sarsıldı.
Beşiktaş'ın 9 Ocak Perşembe günü sabah gerçekleştirdiği idman sırasında Sırp yıldız Adem Ljajic, antrenmanda sakatlanarak sahayı terk etti. Siyah beyazlı yıldızın durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ
Öte yandan Ljajic'in ayağının burkulmasının ardından takım arkadaşları yanına gelerek oyuncuya moral verdiği gözlemlendi.
Beşiktaş, 10 Ocak Cuma günü TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30 olarak belirlendi.
- 09.01.2020
- Güncelleme: 09.01.2020 12:33
- Beşiktaş Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile iş birliği anlaşması imzaladı
- 2019'un zirvedeki jokeyi Gökhan Kocaya'dan samimi ve özel açıklamalar
- Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı
- Barcelona Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Baskonia Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
- Sözleşme feshi sonrası İngiltere'yi sallayan yazı! 'Eli silahlı Arda Turan...'
- Simon Falette transferi iptal mi oluyor? TFF'den karar...
- Muriç'e flaş transfer teklifi! Fenerbahçe para basacak...
- Fenerbahçe'de Comolli'nin transferleri tartışma yarattı! Kim bu Rogon?
- Onyekuru'nun forması ona gidecek! Şimdiden belli oldu
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
-
Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.