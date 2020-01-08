"Derbide 15 kişi de itiraz etsek değişmez"
Burak Yılmaz, derbi hakemi Çakır’a veryansın etti: Fenerbahçe derbisinde 10 kişi de 15 kişi de itiraz etseydik bir şey olmazdı.
Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Burak, basın toplantısında kendisine yöneltilen "Takım olarak reaksiyon vermiyorsunuz, Fenerbahçe derbisinde hakeme itiraz etmediniz diye yorumlar var, ne diyeceksin?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Sevgili Cüneyt Çakır, hepimizi gururlandıran hakem ağabeyimiz. Çok da konuşmak istemiyorum. F.Bahçe derbisinde 10 kişi de 15 kişi de itiraz etseydik bir şey olmazdı. Reaksiyon göstermemize izin vermeden taç atıldı, penaltı da olsa verilmeyecekti. Hakemlerle ilgili herkes yakınıyor, üzerlerinde baskı var, Allah yardımcıları olsun. Ancak biz fazla yara aldık. İnsanoğlu hata yapar ama biz fazla yara aldık."
UEFA'DA BAŞARISIZ OLMAMIZIN İLK NEDENİ SÜPER LİG
Her oyuncu, teknik direktör, her başkan her camianın ilk istediği şey şampiyonluktur. Türkiye'de şampiyonluk hiçbir şeye değişilmez. Bunun bilinç altımıza tamamen yerleştiğini düşünüyorum. Birinci önceliğimiz Türkiye ligine konsantre olduğumuz için UEFA Avrupa Ligi'nde bu sene başarısız olduk. Türkiye'de şampiyon olunca gelen para, haz, mutluluk bizi ister istemez Türkiye Ligi'ne itti. Tamamen buna bağlamıyorum ama en büyük faktör bu.
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
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