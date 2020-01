Burak Yılmaz: Cumhurbaşkanımız bize çok destek oldu

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu ve kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımın Antalya kampında önemli açıklamalarda bulundu. Birçok konuda samimi ifadeler kulananan tecrübeli forvet, ara transfer döneminde takıma yapılacak olan santrfor takviyesiyle ilgili de ilginç bir çağrı yaptı. Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan ancak yeteri kadar forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un siyah-beyazlı takıma dönme ihtimali hakkında yorum yapması istenen Burak Yılmaz, "Cenk Tosun'a tek söyleyebileceğim şey 'Come to Beşiktaş' olur. Kalbinde ne varsa, inşallah o olur" ifadelerini kullandı.

TRANSFER TEKLİFİ ALDIM

Siyah-beyazlıların 34 yaşındaki golcüsü, transfer iddiaları hakkında da açıklamalarda bulundu. Kendisine transfer teklifleri geldiğini ancak kariyerini Beşiktaş'ta tamamlamak istediğini ifade eden Burak, "İlk imzamı atarken de çok dua ettim, hep Beşiktaş'ta bırakmak istedim. Allah da bana bu fırsatı verdi. Teklifler oluyor, sahada işini yaptığın sürece de olacak. Beşiktaş benim için çok başka bir duygu, anlatarak tarif edemem. Allahım'dan tek dileğim şampiyonluk ve Türkiye Kupası kaldırmak. Tek hayalim burada kupa kaldırmak. Benim aklımda transfer en ufak şekilde yok" açıklamasını yaptı.

GOL KETÇAP GİBİ SIKTIKÇA GELİR

Sezona çok talihsiz başladım, 7 maç kaçırdım, 10 maçta 5 gol attım. Bu sayı az. En fazla atan 12 atmış, onlar benden önde ama bende onlara yetişmeye çalışacağım. Gol ketçap gibidir, sıktıkça gelir. Havayı yakalarsam o rakamlara ulaşacağımı düşünüyorum.

BAŞKANIMIZ HEP BİZİMLE

Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin sürekli bizim yanımızda olması, sonuçlara bağlı olmaksızın bizim yanımızda olması ve güvenini hissettirmesi çok önemli. Kendisine teşekkür ediyoruz. Neler ile uğraştığını kendisi de söylüyor biz de farkındayız, bu dönemde elini taşın altına koyarak bizleri de mutlu etmek istiyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.

CUMHURBAŞKANIMIZ BİZE ÇOK DESTEK OLDU

Herkesin mutlu olduğu, maçlarını herkesin dört gözle beklediği bir milli takım haline geldik. Çok güzel bir jenerasyon var, gençlerimiz harika. Medya da bize çok destek oldu. Şenol hoca ile duygusal bağımız çok yüksek. Geç de olsa hak ettiği yere geldi. Güzel kararları, adaletli alabilecek bir insan. Sayın Cumhurbaşkanımız ve TFF Başkanımız Nihat Özdemir de bize çok destek oldu. Umarım bu güzel beraberlik bu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da devam eder. Bıçak sırtı bir gruptayız, her şeyin olabileceği bir grup. Ben gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Tek yürek olunca neler yapabileceğimizi herkese gösterdik.

GÜNEŞ VE AVCI'YA SAYGI DUYUYORUM!

Abdullah hoca ve Şenol hocanın benzer yanlarının yanı sıra birbirinden çok çok farklı özellikleri de var, ikisinin de ilişkileri ve niyeti çok iyi. Şenol hoca yaklaşık 10 senedir hayatımda etkin. Abdullah hoca ile bir milli takım bir de burası var. İkisinin de iş sevgisini gördüğüm için sahada yüzde yüzümü vermem gerektiğini hissettiğim hocalar. Türk futbolcularının başını biraz okşarsan sahada yüzde yüzünü verir. Abdullah hoca ve Şenol hoca da bu özellikli, ikisine de çok büyük saygı duyuyorum.

LJAJIC&OZİ ÖZEL İSİMLER

Ljajic çok özel bir oyuncu, keza Oğuzhan da öyle. İlk devrede çeşitli faktörlerden dolayı istediğimiz oyunu oynayamamış olabiliriz gerek ben gerek Ljajic. İkinci devreler her zaman farklı oynanır. Ljajic de ben de performansımızın farkındayız. İkinci devre gerekli oyunu olmasa bile gerekli puanları toplamalıyız, bunu biliyoruz.

KONSANTRE OLDUM

Beşiktaş'ta iyi ve formda olduğum sürece milli takıma da iyi hazırlanabilirim. Benim için Avrupa Şampiyonası çok önemli. Benim ikinci şampiyonam olacak. İlkinde çok huzursuzluk ve spekülasyonlar içinde olmuştuk, kendime de suç buluyorum bu konuda. Bu sefer tamamen oynayacağımız maçlara konsantre olmuş bir şekilde oraya gideceğim.

BEKLENENİ VEREMEDİK

İlk yarı beklentilerin altında kaldık, bunun bir çok sebebi oldu. Hepimiz bu beklentinin altında kalmanın sorumluluğunu alıyoruz. Oturduk, konuştuk ve ikinci yarı daha iyi olacağını, hedefe ulaşmak için ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Havamız gayet iyi. İlk maçımız Sivasspor'la olacak, bu maçı dört gözle bekliyoruz.

UEFA'DA BAŞARISIZ OLMAMIZIN NEDENİ SÜPER LİG

Her oyuncu, teknik direktör, her başkan her camianın ilk istediği şey şampiyonluktur. Türkiye'de şampiyonluk hiçbir şeye değişilmez. Bunun bilinç

altımıza tamamen yerleştiğini düşünüyorum. Birinci önceliğimiz Türkiye ligine konsantre olduğumuz için UEFA Avrupa Ligi'nde bu sene başarısız olduk. Türkiye'de şampiyon olunca gelen para, haz, mutluluk bizi ister istemez Türkiye Ligi'ne itti. Tamamen buna bağlamıyorum ama en büyük faktör bu.