Bugün rakip Mezokovesd

Siyah-beyazlılar, Antalya kampındaki ilk hazırlık karşılaşmasını bugün oynayacak. Kartal, 17.00'de Macar ekibi Mezokovesd Zsory ile kamp yaptığı otelin sahasında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ikinci maçını ise cuma günü Altınordu ile yapacak.