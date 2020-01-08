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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Bugün rakip Mezokovesd

Bugün rakip Mezokovesd

, kampındaki ilk hazırlık karşılaşmasını bugün oynayacak.

, kampındaki ilk hazırlık karşılaşmasını bugün oynayacak. , 17.00'de Macar ekibi Mezokovesd Zsory ile kamp yaptığı otelin sahasında karşı karşıya gelecek. ikinci maçını ise cuma günü Altınordu ile yapacak.

  1. 8.1.2020
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