Beşiktaş hücum çalışıyor
Beşiktaş, Antalya'daki devre arası çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
İdman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve kanat orta - şut çalışmalarının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, kamp çalışmalarına 8 Ocak saat 17.00'de Macaristan ekibi Mezokövesd-Zsory ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek. Karşılaşma taraftarlara kapalı olacak.
- 08.01.2020
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Toplam 1
Yorum
Dost Sezon bitecek Fener hala eksik. Bunun sorumlusu kim?
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
halo trabzon maçında gereğini yaparsın artık yeğen
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Sol bek Komşu'dan
Toplam 1
Yorum
fb40 transfer ekipleri izleyip takip ettikleri bir topçu ise bence hemen alınsın daha yaşı genç çok iyi olur en azından sol bek oynar mevkisinin
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