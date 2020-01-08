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08 Ocak 2020, Çarşamba
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hücum çalışıyor

Beşiktaş hücum çalışıyor

, 'daki devre arası çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik direktör yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

İdman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve kanat orta - şut çalışmalarının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

, kamp çalışmalarına 8 Ocak saat 17.00'de ekibi Mezokövesd-Zsory ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek. Karşılaşma taraftarlara kapalı olacak.

  1. 08.01.2020
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