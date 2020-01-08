"Arda'nın gönlünde yatanı biliyorum" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
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"Arda'nın gönlünde yatanı biliyorum"

"Arda'nın gönlünde yatanı biliyorum"

Burak: Arda güçlüdür, dirayetlidir; onun sahada başarılı olmaya ihtiyacı var. Gönlünde yatanı da biliyorum, inşallah Allah da gönlüne göre verir!

'ın yıldız futbolcusu , 'ın transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Burak, "Kulübümüzün, Arda Turan'a ihtiyacı varsa, Burak Yılmaz'a ihtiyaç yok. Burak vasıtasıyla 'a gelmek istiyor söylemleri hem Beşiktaş'a, hem Burak Yılmaz'a hem de Arda Turan'a saygısızlık. Ayrıca böyle bir gündem olmadığını biliyorum. Arda'nın gönlünden geçeni biliyorum, inşallah Allah gönlüne göre verir" dedi. Burak şöyle devam etti: "İstenmeyen durumunda olmak Arda ile alakalı değil. Arda ile ilgili haberleri görünce içim cız ediyor, 3 yıl önce ülkenin en büyük spor markasından bahsediyoruz! Arda'nın da hataları vardır. Arda'ya karşı bir atak olduğunu düşünmüyorum ama kimse de ona yardımcı olmadı. Arda ile alakalı haberleri görünce üzülüyorum. Arda güçlüdür, dirayetlidir ve onun sadece sahada başarılı olmaya ihtiyacı var."

  1. 8.1.2020
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