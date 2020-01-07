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07 Ocak 2020, Salı
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’da hiç pürüz yok

Salih Özcan’da hiç pürüz yok

'ın eski yıldızı Alman 'nın 'un önerdiği için yapılan araştırma ilginç yerlere geldi.

'ın eski yıldızı Alman 'nın 'un önerdiği için yapılan araştırma ilginç yerlere geldi. Salih'in Kiel'de kiralık oynamasına rağmen iyi bir teklif alması durumunda bu anlaşmayı feshetme hakkı bulunuyor. Ayrıca Köln'ün de geri dönmesine sıcak bakmadığı orta saha oyuncusu için bonservis kazanma ihtimalini geri çevirmeyeceği belirtildi.
  1. 7.1.2020
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