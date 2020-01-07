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07 Ocak 2020, Salı
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salona indi

Kartal salona indi

, devre arası çalışmalarına dün sabah kamp yaptığı otelin salonundaki antrenmanla devam etti. Siyah- beyazlıların basına kapalı idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü.

, devre arası çalışmalarına dün sabah kamp yaptığı otelin salonundaki antrenmanla devam etti. Siyah- beyazlıların basına kapalı idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör yönetimindeki antrenman 2 grup halinde salonda yapılan ısınma çalışması sonrası, bisiklet ve istasyonlardan oluşan parkurda devam etti. Futbolcular değişmeli olarak denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla idmanı tamamladı. Beşiktaş, kampındaki devre arası çalışmalarına bugün devam edecek.
  1. 7.1.2020
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