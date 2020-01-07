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07 Ocak 2020, Salı
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'ı unutamam

Galatasaray'ı unutamam

"Geçen yıl G.Saray maçında gol attım ve kazandık; en sevindiğim maçtı. En üzüldüğüm maç ise yine geçen sene kaybettiğimiz ve şampiyonluğu kaçırdığımız G.Saray maçıydı!"

'ın Boşnak asıllı Sırp futbolcusu , kampında A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Beşiktaş'ta en sevindiğin ve en üzüldüğün maç hangisi?" sorusuna cevap veren 28 yaşındaki oyuncu "Geçen sene G.Saray maçında gol attım ve kazandık. O maç en sevindiğim maçtı. En üzüldüğüm maç ise yine geçen sene kaybettiğimiz ve şampiyonluğu kaçırdığımız G.Saray maçıydı" dedi. Ljajic, Beşiktaş'ın bu sezon ilk yarıdaki performansı için "Daha iyi olabilirdik çünkü güçlü bir kadromuz var. İlk yarının başında hemen hemen bütün maçları kaybettik ve önümüze gelene puan verdik" dedi.

ÜZERİMDE BASKI VAR

Geçen seneki performansının daha iyi olduğunu kabul eden Ljajic şöyle devam etti: "Benden yüksek beklenti var, bu beni mutlu ediyor ve üzerimde güzel bir baskı oluşturuyor. Geçen seneki gibi değilim. Sezon başında yaklaşık iki ay kötü sonuçlar aldık. Sallanan takım içerisinde ben de kötü performans gösterdim. Hala istediğim seviyede değilim." Sırp yıldız yapılan sert eleştiriler için "On maç iyi oynarsınız övgüler yağar, iki maç kötü oynarsınız eleştirilebilirsiniz. Bu eleştirileri her futbolcu kabul etmeli. Eleştirilere saha içerisinde iyi futbolla cevap verirseniz, karakterinizi göstermiş olursunuz" yorumunu yaptı.

Adem Ljajic, bu sezon 20 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı. Kariyerine Partizan'da başlayan Ljajic, 'da , Roma, Inter ve Torino formaları giydi.

  1. 7.1.2020
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