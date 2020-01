CANLI | Burak Yılmaz açıklamalarda bulunuyor

ASpor CANLI YAYIN

BURAK YILMAZ'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI (GÜNCELLENMEKTEDİR):

"Bugün takımla ilk antrenmanımı yaptım. Çok şükür iyiyim."

"Sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kaldık. Bunun birçok sebebi oldu. Oyuncular olarak biz sorumluluğu üstümüze alıyoruz. Havamız iyi, Sivas maçını dört gözle bekliyoruz."

"Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak için çok dua ettim, Allah'ımdan tek dileğim şampiyon olmak, Türkiye Kupası var, onu kaldırmak. Kesinlikle kupa kaldırmak istiyorum. Transfer vs. en ufak aklımda yok."

"Transfer teklifi aldım ama ayrılmak istemiyorum. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak için çok dua ettim."

"Sezonun ilk yarısında beklentinin altında kaldık ve bunun tek sorumlusu da futbolcular. Aramızda konuştuk ve Sivasspor maçını dört gözle bekliyoruz, her şey çok daha iyi olacak"

"Başka santraforlar gol atamadığı zaman, yorumcu ağabeylerimiz "Top atamıyor" diyor, ben atamadığım zaman "Gol atamıyor" diyor, ben de bu yönde konuştum ancak arkadaşlarımı hedef aldığım söylendi, böyle bir şey yok."

"Sivasspor ile ilk hafta oynamak bizim için avantaj. Sivas'ın çok iyi bir hocası ve iyi bir kadrosu var. Bunun bir tesadüf olmadığını gösterdiler, Sivasspor ile oynamamız bizi yarışın içinde tutacaktır."

"Her oyuncunun, her teknik direktörün ve başkanın hedefi her zaman ligde şampiyonluktur. Kime sorarsanız sorun Türkiye ligin de şampiyon olmak birinci hedeftir."

"Avrupa'ya tam olarak konsantre olamadığımızı söylemeyeceğim ama bizim bilinç altımız da lig olduğu için konsantre kaybı yaşadığımız bir gerçek."

"Basın mensupları olarak milli maçlarda bize çok önem verdiniz, milli hafta ilan ettiniz. Şenol Hoca hakkında yorum yapmak istemiyorum, çünkü gönül bağım var hocaya geç de olsa hakkettiği yerde."

"Cumhurbaşkanımız milli takıma çok büyük destek verdi."

"Adem Ljajic çok özel bir oyuncu. Oğuzhan'da öyle. İkinci devre daha iyi olacağız. Çünkü hedefe yol kısaldı. Bunun bilincindeyiz. Ljajic'te ben de performansımızın farkındayız. Ben hiçbir zaman arkadaşlarımı hedef almadım, böyle bir şey yok."

"Ben olmadığım zaman Güven ve Umut'un gereğini yaptığını düşünüyorum."

"Orta sahadan top gelmiyor diye itiraz edersem takım arkadaşlarıma haksızlık olur, hocamız ve arkadaşlarımız bunun gereğini yapmaya çalışıyor onların eksik olduğu yerlerde bizde takım içinde yardımcı olmaya çalışıyoruz."

"Taktik olarak eksiklerimiz tabii var ama bunları çözmeye çalışıyoruz."

"Fenerbahçe maçında olan pozisyonda Cüneyt hoca, sevdiğimiz ve gurur duyduğumuz bir hakem, ona bin kişide itiraz etsek karar değişmeyecekti onun için bunun üzerinde durmaz olmaz."

"Hakemler insanoğlu, hata yapabilirler üzerilerinde büyük bir baskı var, Allah onlara yardımcı olsun gerçekten zor bir işleri var. Beş takımın şampiyonluk verdiği bir yerde onların gerçekten işi çok zor ama hakem hatalarından biraz fazla yara aldığımızı düşünüyoruz."

"Beşiktaş'ın Arda Turan ile ilgili bir tasarrufu varsa Beşiktaş'ın Burak Yılmaz vasıtasına ihtiyacı yoktur. Bu haberler hem Beşiktaş'a hem de Arda Turan'a saygısızlıktır. Arda'nın gönlünü biliyorum, kalbini biliyorum, inşallah gönlüne göre olur"

Cenk Tosun'a anca ''Come to Beşiktaş'' diyebilirim, inşallah onun hakkında hayırlısı olur.

"Bu sezona çok talihsiz başladım, 10 maçta forma giyip 5 gol attım bu benim için kötü bir istatistik. En çok 12 gol atan var ama bende gol atıp onları yakalayacağım. Hep söylerim ''Gol atmak ketçap gibi sıkarsan devamı gelir'' atarsam devamı gelecektir."