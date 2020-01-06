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06 Ocak 2020, Pazartesi
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için kıran kırana!

Ljajic için kıran kırana!

basınından bir iddia da için geldi. Udinese ile arasında kıran kırana bir pazarlık yaşandığı kaydedildi.

basınından bir iddia da için geldi. Udinese ile arasında kıran kırana bir pazarlık yaşandığı kaydedildi. Verona'nın da talip olduğu Sırp orta saha için Beşiktaş'ın geri adım atmadığı belirtildi. "Beşiktaş kesin satın alma opsiyonu olmadan kiralamaya yanaşmıyor" denildi.

  1. 6.1.2020
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