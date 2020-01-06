Ljajic için kıran kırana!

İtalya basınından bir iddia da Ljajic için geldi. Udinese ile Beşiktaş arasında kıran kırana bir pazarlık yaşandığı kaydedildi. Verona'nın da talip olduğu Sırp orta saha için Beşiktaş'ın geri adım atmadığı belirtildi. "Beşiktaş kesin satın alma opsiyonu olmadan kiralamaya yanaşmıyor" denildi.