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06 Ocak 2020, Pazartesi
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’la özel görüşme

Burak Yılmaz’la özel görüşme

 'da Avcı'nın önceliklerinden biri de takım olgusunu daha üst seviyeye çıkarmak. Bu konuda sık sık oyuncuları toplayarak konuşmalar yapan usta hoca, dün yine idman öncesi kısa bir şekilde birlik olmanın önemine dikkat çekti.

'da Avcı'nın önceliklerinden biri de takım olgusunu daha üst seviyeye çıkarmak. Bu konuda sık sık oyuncuları toplayarak konuşmalar yapan usta hoca, dün yine idman öncesi kısa bir şekilde birlik olmanın önemine dikkat çekti. Bu arada yine antrenman öncesinde teknik direktör 'nın tedavi süreci devam eden ile uzun süren özel bir görüşme gerçekleştirdiği dikkatlerden kaçmadı.

  1. 6.1.2020
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