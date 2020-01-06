Burak Yılmaz’la özel görüşme
Kara Kartal'da Avcı'nın önceliklerinden biri de takım olgusunu daha üst seviyeye çıkarmak. Bu konuda sık sık oyuncuları toplayarak konuşmalar yapan usta hoca, dün yine idman öncesi kısa bir şekilde birlik olmanın önemine dikkat çekti.
Kara Kartal'da Avcı'nın önceliklerinden biri de takım olgusunu daha üst seviyeye çıkarmak. Bu konuda sık sık oyuncuları toplayarak konuşmalar yapan usta hoca, dün yine idman öncesi kısa bir şekilde birlik olmanın önemine dikkat çekti. Bu arada yine antrenman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın tedavi süreci devam eden Burak Yılmaz ile uzun süren özel bir görüşme gerçekleştirdiği dikkatlerden kaçmadı.
- 6.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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